Эксперт назвал трёхкратного участника Матча всех звёзд НБА, который подошёл бы «Лейкерс»

Североамериканский журналист и эксперт Джейсон Макинтайр высказал мнение, что атакующий защитник «Финикс Санз» Брэдли Бил подошёл бы «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Брэдли Бил – недостающая деталь. Можно начать готовить парад для «Лейкерс», если они получат Брэдли Била», — сказал Макинтайр на канале The Herd with Colin Cowherd в YouTube.

Бил – трёхкратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (2018, 2019, 2021). В завершившемся сезоне североамериканской лиги он принял участие в 53 матчах, где в среднем набирал 17 очков, совершал 3,3 подбора и отдавал 3,7 передач.

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