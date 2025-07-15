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Стефен Карри назвал ключевой фактор для чемпионства в НБА

Стефен Карри назвал ключевой фактор для чемпионства в НБА
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри ответил критикам команды, заявлявшим, что «воины» уже не в состоянии завоевать чемпионство в НБА.

«Мы слышали об этом ещё до чемпионата 2022 года. Всё действительно сводится к здоровью игроков. Если посмотреть на каждую команду, та же «Оклахома-Сити» прошла сезон относительно без травм — а это и есть один из ключевых факторов успеха. Опытные игроки стараются пройти регулярку, чтобы подойти к концовке сезона в хорошей форме и не догонять соперников в последнюю минуту. Я сам получил травму, но теперь хочется использовать прошлый опыт, чтобы дальше выстраивать «химию» с Джимми [Батлером]. Дрэймонд [Грин], как всегда, внесёт свой вклад. Надеюсь, и молодые ребята смогут сделать шаг вперёд. Это ежегодный процесс: взять всё лучшее, что у нас было, понять, что нам нужно выйти на новый уровень, и стараться показывать стабильную игру на протяжении всего сезона», — приводит слова Карри Yahoo Sports со ссылкой на NBC Sports Bay Area.

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