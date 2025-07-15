Баркли: Леброн уже на закате карьеры. Теперь «Лейкерс» — команда Дончича

Член Зала славы баскетбола, 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли поделился мнением о нынешнем положении дел в «Лос-Анджелес Лейкерс». Также Баркли высказал мнение, что теперь «Лейкерс» является командой словенского разыгрывающего Луки Дончича, а не 40-летнего форварда Леброна Джеймса.

«Леброн Джеймс уже находится на закате своей карьеры. Теперь это команда Луки Дончича. Но, честно говоря, у них сейчас проблемы куда серьёзнее, чем просто эти игроки», — сказал Баркли в эфире Yahoo Sports.

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