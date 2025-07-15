Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин прояснил отношение к обмену Майкла Портера в «Бруклин»

Егор Дёмин прояснил отношение к обмену Майкла Портера в «Бруклин»
,
Комментарии

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился мнением об обмене в команду лёгкого форварда Майкла Портера-младшего.

«Для меня очень важно, что он в нашей команде. Я очень рад. В BYU у меня был Тревин Кнелл — один из лучших снайперов страны. А теперь в моей команде один из лучших шутеров лиги, а значит, и мира», — сказал Дёмин в интервью во время Летней лиги НБА.

Портер был обменян в «Бруклин» из «Денвер Наггетс», где он выступал с начала карьеры в 2018 году. В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Портер принял участие в 91 матче, где в среднем набирал 16,8 очка, совершал 6,8 подбора и отдавал 1,9 передачи.

Сейчас читают:
К Егору Дёмину подтянулся чемпион НБА. Пойдёт ли это на пользу россиянину?
К Егору Дёмину подтянулся чемпион НБА. Пойдёт ли это на пользу россиянину?

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android