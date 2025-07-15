Егор Дёмин прояснил отношение к обмену Майкла Портера в «Бруклин»

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился мнением об обмене в команду лёгкого форварда Майкла Портера-младшего.

«Для меня очень важно, что он в нашей команде. Я очень рад. В BYU у меня был Тревин Кнелл — один из лучших снайперов страны. А теперь в моей команде один из лучших шутеров лиги, а значит, и мира», — сказал Дёмин в интервью во время Летней лиги НБА.

Портер был обменян в «Бруклин» из «Денвер Наггетс», где он выступал с начала карьеры в 2018 году. В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Портер принял участие в 91 матче, где в среднем набирал 16,8 очка, совершал 6,8 подбора и отдавал 1,9 передачи.

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