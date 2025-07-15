«Информация шокирующая». Зоран Лукич высказался об аресте Даниила Касаткина во Франции

Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич дал комментарий по поводу задержания во Франции российского баскетболиста Даниила Касаткина. Спортсмена подозревают в участии в хакерской группировке. Сам Касаткин обвинения отрицает.

«Для меня произошедшее — это огромный неприятный сюрприз. Информация шокирующая. Остается только следить за этим. Для меня важно, чтобы всё закончилось хорошо.

Чтобы он вернулся к своей работе — баскетболу. В целом я не очень понимаю суть: компьютеры, кто-то кому-то что-то передавал. Всё решается на самом высоком уровне, поэтому нам остаётся только ждать», — приводит слова Лукича ТАСС.

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