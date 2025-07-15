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«Информация шокирующая». Зоран Лукич высказался об аресте Даниила Касаткина во Франции

«Информация шокирующая». Зоран Лукич высказался об аресте Даниила Касаткина во Франции
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Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич дал комментарий по поводу задержания во Франции российского баскетболиста Даниила Касаткина. Спортсмена подозревают в участии в хакерской группировке. Сам Касаткин обвинения отрицает.

«Для меня произошедшее — это огромный неприятный сюрприз. Информация шокирующая. Остается только следить за этим. Для меня важно, чтобы всё закончилось хорошо.

Чтобы он вернулся к своей работе — баскетболу. В целом я не очень понимаю суть: компьютеры, кто-то кому-то что-то передавал. Всё решается на самом высоком уровне, поэтому нам остаётся только ждать», — приводит слова Лукича ТАСС.

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