Фанаты эмоционально отреагировали на слух об обмене Леброна Джеймса в «Даллас»

Фанаты эмоционально отреагировали на слух в социальных сетях о «неизбежном» обмене лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в «Даллас Маверикс».

«Какая же чушь!»

«Этого никогда не случится».

«Готов рискнуть своей жизнью, что этого не произойдёт».

«Какие же люди доверчивые».

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн принял участие в 75 матчах, где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач. «Лейкерс» уступили «Миннесоте Тимбервулвз» в первом раунде плей-офф (1-4 в серии). В настоящий момент Джеймсу 40 лет.

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