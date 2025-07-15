32-летний тяжёлый форвард Владислав Трушкин продлил контракт с МБА-МАИ. Об этом информирует пресс-служба московской команды.

Спортсмен перешёл в МБА-МАИ перед стартом сезона-2023/2024. За два года в московской команде Владислав принял участие в 98 матчах и помог красно-белым завоевать бронзовые медали Кубка России. В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ Трушкин принял участие в 45 матчах, в которых в среднем набирал 8,3 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 2,2 передачи.

«Желаем Владу новых успехов вместе с МБА!» — говорится в сообщении команды.

Ранее главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич высказался об аресте во Франции экс-игрока МБА-МАИ Даниила Касаткина.

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