Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владислав Трушкин продлил контракт с МБА-МАИ

Владислав Трушкин продлил контракт с МБА-МАИ
Комментарии

32-летний тяжёлый форвард Владислав Трушкин продлил контракт с МБА-МАИ. Об этом информирует пресс-служба московской команды.

Спортсмен перешёл в МБА-МАИ перед стартом сезона-2023/2024. За два года в московской команде Владислав принял участие в 98 матчах и помог красно-белым завоевать бронзовые медали Кубка России. В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ Трушкин принял участие в 45 матчах, в которых в среднем набирал 8,3 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 2,2 передачи.

«Желаем Владу новых успехов вместе с МБА!» — говорится в сообщении команды.

Ранее главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич высказался об аресте во Франции экс-игрока МБА-МАИ Даниила Касаткина.

Материалы по теме
«Информация шокирующая». Зоран Лукич высказался об аресте Даниила Касаткина во Франции

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android