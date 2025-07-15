Эксперт оценил шансы, что Влад Голдин получит гарантированный контракт с «Майами»

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Айра Уиндерман ответил на вопрос по поводу российского баскетболиста Владислава Голдина.

— Поскольку в составе «Хит» нет резервного центрового, не было бы целесообразно преобразовать двусторонний контракт Влада Голдина в гарантированный?

— Смогут ли «Хит» сделать это? Конечно. В составе «Хит» из 15 игроков на регулярный сезон всё ещё есть вакантное место. Но в этом, по-видимому, не было бы особой необходимости, поскольку крайне маловероятно, что Влад Голдин потребуется для участия более чем в 50 матчах регулярного чемпионата, разрешённых по двустороннему контракту.

Команда может рассчитывать на Бэма Адебайо, Кел'эла Уэра и Николу Йовича. Кроме того, есть варианты на рынке свободных агентов, — написал Уиндерман в своей колонке на Sun Sentinel.

Голдин потренировался с Мозговым в зале «Лейкерс»: