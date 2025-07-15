«Пари Нижний Новгород» объявил о переходе 26-летнего американца

26-летний американский защитник Айзея Вашингтон перешёл в «Пари Нижний Новгород». Об этом информирует пресс-служба команды. Стороны заключили однолетний контракт.

Прошлый сезон новобранец нижегородцев начинал во Франции (SLUC Nancy), а завершил в Ливане (Antonine), где в четырёх матчах в среднем набирал 21 очко, отдавал 10 результативных передач и совершал 3,3 подбора.

Кроме того, в сезоне-2024/2025 он представлял сборную Центральноафриканской Республики на Африканском чемпионате.

«Нижний Новгород» в прошлом сезоне вышел в плей-офф Единой лиги ВТБ, где в трёх матчах четвертьфинальной серии уступил московскому ЦСКА.

Егор Дёмин берёт интервью у юных американских баскетболистов: