Трёхкратный чемпион НБА ответил, что должен сделать Леброн для очередного титула

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» Юдонис Хаслем поделился мнением о нынешней ситуации в «Лос-Анджелес Лейкерс». Также Хаслем высказал мнение, что лёгкому форварду команды Леброну Джеймсу стоит поискать новый клуб, чтобы попытаться завоевать новый титул.

«Мне всё равно, кого они приведут в Лос-Анджелес, — этот состав «Лейкерс» нельзя назвать чемпионским. Если Леброн Джеймс действительно хочет бороться за титул, ему стоит поискать для себя другую возможность. Я, кстати, знаю место, где ему всегда будут рады и где его всегда примут», — сказал Хаслем в эфире NBA Today.

Леброн Джеймс зажигает на концерте Bad Bunny: