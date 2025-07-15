Эксперт назвал два вопроса без ясных ответов в ситуации между Леброном и «Лейкерс»

Обозреватель Cleveland Plain Dealer Джимми Уоткинс поделился мнением о нынешней ситуации в «Лос-Анджелес Лейкерс» и возможном возвращении лидера калифорнийской команды Леброна Джеймса в «Кливленд Кавальерс».

«Для начала: возвращение Леброна в «Кливленд» возможно лишь при условии сложного многокомандного обмена, в результате которого «Кавальерс» расстанутся как минимум с одним, а скорее всего — с двумя игроками из своей нынешней «большой четвёрки». Либо потребуется соглашение между «Лейкерс» и самим Джеймсом о выкупе его контракта.

Возникает закономерный вопрос: зачем «Лос-Анджелесу» идти на такие уступки? И почему Леброн, если бы действительно захотел покинуть «Лейкерс», не воспользовался бы опцией выхода из контракта, став свободным агентом? На оба эти вопроса у нас нет убедительных ответов.

Однако если бы вы были возрастной суперзвездой, подумывающей о прощании с Лос-Анджелесом ради возвращения в Кливленд, ваш график поездок и публикации в социальных сетях, вероятно, выглядели бы примерно так же, как у Леброна в последние недели.

Если вы лелеяли бы надежду вернуться в город, которому подарили долгожданную победу после 52-летнего перерыва, вы бы, вполне возможно, ожидали встречи героя. И если реальность не совпала бы с ожиданиями, наверняка захотели бы, чтобы вам честно об этом сказали», — говорится в материале Уоткинса.

Карри спародировал Леброна на гольфе: