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Эксперт ответил, чей арсенал шире: Купера Флэгга или Кевина Гарнетта

Эксперт ответил, чей арсенал шире: Купера Флэгга или Кевина Гарнетта
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Американский журналист и эксперт Крис Бруссард поделился мнением о новичке «Даллас Маверикс» Купере Флэгге. Спортсмен был выбран командой под первым номером на драфте НБА 2025 года.

«Я считаю, что Купер Флэгг станет более результативным игроком, чем Гарнетт. В атаке он умеет абсолютно всё — его арсенал заметно шире, чем был у Гарнетта. Потенциал у него огромный: это уровень суперзвезды, кандидата на звание MVP, а возможно, он и выиграет эту награду не раз.

Я уверен, что он действительно особенный игрок. Для «Даллас Маверикс» это настоящая удача и успех», — сказал Бруссард в эфире Herd w/Colin Cowherd.

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