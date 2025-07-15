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«Чёрта с два!» Журналист — о реакции фанатов «Кливленда» на возможное возвращение Леброна

«Чёрта с два!» Журналист — о реакции фанатов «Кливленда» на возможное возвращение Леброна
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Обозреватель Cleveland Plain Dealer Джимми Уоткинс поделился подробностями относительно опроса, который он провёл среди части болельщиков «Кливленд Кавальерс» по поводу возможного возвращения в команду лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«На прошлой неделе я спросил болельщиков о возможном возвращении Леброна. Я предположил, что ради этого обмена «Кливленду» придётся пожертвовать [Дариусом] Гарлэндом или [Джарреттом] Алленом, а может быть, даже обоими. Из 50 опрошенных 28 сразу отвергли идею возвращения Джеймса. Ещё 12 согласились бы принять его обратно лишь при условии, что он выкупит свой контракт и подпишет минимальное соглашение, что позволило бы сохранить нынешний костяк команды.

Когда на прошлой неделе я записал видео с аргументами в пользу обмена Леброна, в ответ получил письма вроде этого от читателя по имени Барри: «Чёрта с два нам нужен Леброн со всеми его драмами в третий раз! К счастью, Дэн Гилберт не допустит его возвращения. Нельзя дважды позволить человеку плюнуть тебе в лицо, разрушить франшизу, а потом дать ему третий шанс».

Конечно, это лишь мнение небольшой части большого фанатского сообщества. Барри — всего лишь один из недовольных болельщиков. Каждый раз, когда Леброн приезжает в «Рокет арену», его встречают овациями стоя. Если ему понадобится стейк или пиво в Кливленде, мы всегда позаботимся об этом», — говорится в материале Уоткинса.

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