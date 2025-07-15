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Американец Ксавьер Мун назвал единственную вещь, которая его смутила в России

Американец Ксавьер Мун назвал единственную вещь, которая его смутила в России
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Атакующий защитник «Зенита» Ксавьер Мун ответил на вопрос по поводу России. В клубе из Санкт-Петербурга американский спортсмен выступает с лета 2024 года.

«Всё, что вы видите о России по телевизору, — это не так. Единственное, что меня смутило в России, — это холод, в остальном я полностью наслаждался своим временем в России, и у меня есть планы вернуться туда, как только я выздоровею», — приводит слова Ксавьера телеграм-канал СБГ Daily со ссылкой на его выступление в подкасте The basketball show.

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ Ксавьер принял участие в 24 матчах, в которых в среднем набирал 13,5 очка, делал четыре подбора и пять передач. В середине января американский спортсмен получил травму и выбыл до конца сезона.

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