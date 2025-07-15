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Экс-игрок НБА раскритиковал бывших звёзд лиги за их слова в адрес Коби Брайанта

Экс-игрок НБА раскритиковал бывших звёзд лиги за их слова в адрес Коби Брайанта
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Олден Полинис раскритиковал некоторых других бывших спортсменов за их недавние комментарии в адрес легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.

«Говорят люди с низким уровнем мышления. И я вовсе не считаю, что Трэйси Макгрэди или Джефф Тиг — ничтожества, нет. Но критиковать человека, который не может себя защитить, — это мышление неудачников. Пока он был жив, никто из вас не осмелился бы сказать ничего подобного. Никто из вас тогда даже не заикнулся», — сказал Полинис на канале Byron Scott's Fast Break в YouTube.

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