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Экс главный тренер сборной Франции: рад, что Эмбиид не играл за нас на ОИ в Париже

Экс главный тренер сборной Франции: рад, что Эмбиид не играл за нас на ОИ в Париже
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Бывший главный тренер сборной Франции Венсан Колле признался, что был рад решению центрового Джоэла Эмбиида представлять национальную команду США на Олимпиаде 2024 года в Париже. Изначально предполагалось, что спортсмен будет выступать за Францию, однако позже он принял решение играть за США.

«Я был рад, что Эмбиид не выступал за нас в прошлом году. Думаю, нам это было не нужно», — приводит слова Колле издание Basket News.

В составе сборной США Эмбиид стал золотым медалистом Олимпийских игр в Париже. Национальная команда Франции завоевала серебро.

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