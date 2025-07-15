Виктор Вембаньяма объяснил решение не выступать на Евробаскете-2025

Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма рассказал, почему принял решение не выступать за национальную команду на чемпионате Европы 2025 года. Напомним, Виктор выбыл из строя в феврале этого года из-за тромбоза вен правого плеча. Ранее стало известно, что он вернулся к тренировочному процессу.

«Когда сталкиваешься с такой серьёзной проблемой со здоровьем в жизни — и речь не только о баскетболе, — то не можешь позволить себе рисковать. Мне бы очень хотелось, чтобы моя реабилитация прошла быстрее. Но без уверенности я не смог бы позволить себе участвовать в Евробаскете», — приводит слова Вембаньямы RMC Sport.

Мужской чемпионат Европы по баскетболу состоится с 27 августа по 14 сентября.

Вембаньяма попытался забить гол ударом через себя: