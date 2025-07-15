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Уэйд высказался на тему величайшего игрока НБА всех времён, обозначив проблему с Леброном

Уэйд высказался на тему величайшего игрока НБА всех времён, обозначив проблему с Леброном
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Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и легендарный игрок «Майами Хит» Дуэйн Уэйд поделился мнением о дискуссиях относительно величайшего баскетболиста всех времён.

«Непросто вести с разговор о величайшем игроке всех времён, когда мы видим, что некоторые баскетболисты ещё выступают. Мы пока не смогли осознать всю ту работу, которую проделал Леброн. Это очень несправедливо по отношению к нему», — сказал Уэйд в своём подкасте.

В сезоне Национальной баскетбольной ассоциации — 2024/2025 Джеймс принял участие в 75 матчах, где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач.

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