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Эксперт предупредил Леброна по поводу возможного возвращения в «Кливленд»

Эксперт предупредил Леброна по поводу возможного возвращения в «Кливленд»
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Обозреватель Cleveland Plain Dealer Джимми Уоткинс поделился мнением о возможном возвращении лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в «Кливленд Кавальерс», где спортсмен начинал карьеру.

«Если Леброн всё же решится на ещё одно возвращение и напишет трогательное письмо «Я возвращаюсь домой», ему стоит помнить о своей аудитории. Эта фанатская база (и сама команда) всегда будет его любить, но нынешние «Кавс» ей тоже по душе. Митчелл, Гарленд, Мобли и Аллен сулят долгосрочную перспективу и куда меньше межсезонных бурь. 5, 8 или 10 лет назад «Кливленд» отдал бы всё за ещё одну главу с Леброном. А сейчас? В этом я уже не уверен», — говорится в материале Уоткинса.

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