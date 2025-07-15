«Преступление». О'Нил раскритиковал издание, поставившее Брайанта на 11-е место в истории

Член Зала славы и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил раскритиковал издание Bleacher Report, поставившее легендарного игрока и пятикратного обладателя титула лиги Коби Брайанта на 11-е место в истории.

«Поставить Коби на 11-е место — преступление», — написал О'Нил в социальной сети Х (ранее Twitter).

Лучшим игроком в истории НБА в Bleacher Report признали Майкла Джордана, на второе место был поставлен Леброн Джеймс. Карим Абдул-Джаббар замкнул тройку. В топ-10 также попали: Мэджик Джонсон, Билл Расселл, Шакил О'Нил, Тим Данкан, Ларри Бёрд, Уилт Чемберлен, Стефен Карри.