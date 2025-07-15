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Миланская «Олимпия» подписала контракт с Девином Букером, игравшим в «Химках»

Миланская «Олимпия» подписала контракт с Девином Букером, игравшим в «Химках»
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Пресс-служба миланской «Олимпии», выступающей в Евролиге, объявила о подписании контракта с 34-летним американским баскетболистом Девином Букером, выступающим на позиции центрового.

«Очень рад перейти в «Олимпию». Это будет новый вызов для меня, а также отличная возможность роста для меня и моей семьи. С нетерпением жду встречи со всеми игроками и персоналом и начала нового сезона. Давайте повеселимся!» — отреагировал Букер.

Девин Букер выступал в школьной лиге в США и в NCAA, а затем уехал играть во Францию, где и начал свою профессиональную карьеру. В составе «Бурга» он в первый сезон завоевал чемпионство и был признан лучшим в лиге. В 2017-м стал игроком «Баварии», где за три сезона взял два внутренних титула. С 2019-го выступал за «Химки». В 2021-м ушёл в «Фенербахче» и в первом же сезоне выиграл трофей.

В 2023-м вернулся в «Баварию» и за два сезона выиграл два чемпионства.

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