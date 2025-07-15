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«Такого не происходило, пока он был жив». Томпсон — об 11-м месте Брайанта в истории

«Такого не происходило, пока он был жив». Томпсон — об 11-м месте Брайанта в истории
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Клэй Томпсон, представляющий коллектив «Даллас Маверикс» на позиции атакующего защитника, отреагировал на рейтинг издания Bleacher Report лучших игроков лиги в истории, которое поставило легендарного Коби Брайанта на 11-е место.

«Уровень неуважения к Коби поражает воображение. В каком мире он может занять 11-е место в истории? Но в последнее время ситуация действительно выходит из-под контроля. Давайте будем честны: ничего подобного не проявлялось, когда он был ещё с нами», — написал Томпсон в социальных сетях.

Ранее Шакил О'Нил раскритиковал рейтинг от издания Bleacher Report.

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