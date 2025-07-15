«Жальгирис» активировал опцию «плюс» в контракте литовского защитника

Пресс-служба команды Евролиги «Жальгирис» объявила, что руководство клуба активировало опцию «плюс» в контракте 24-летнего литовского разыгрывающего защитника Довидаса Гетрайтиса, согласно которой он останется в клубе до конца сезона-2026/2027.

Довидас начал свою профессиональную карьеру в 2016 году во второй по силе литовской лиге за «Эжерунас-Атлетас». В августе 2017 года Гедрайтис подписал долгосрочный контракт с клубом «Мовистар Эстудиантес», выступающим в испанской лиге ACB.

После вылета команды из Лиги чемпионов в 2021 году спортсмен был отдан в аренду в «Литкабелис», а в 2022-м подписал контракт с «Жальгирсом» по формуле «3+2». В сезоне-2024/2025 «Жальгирис» занял 13-е место в Евролиге и не вышел в плей-офф.