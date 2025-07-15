Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин — о доверии «Бруклина»: когда тренеры говорят бросать — я делаю это

Егор Дёмин — о доверии «Бруклина»: когда тренеры говорят бросать — я делаю это
Комментарии

19-летний российский защитник команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Егор Дёмин высказался по поводу отношения в коллективе к его броскам.

«В последнее время мне часто задают вопросы о моих бросках в концовке сезона NCAA. Для меня очень важно, что «Бруклин» доверяет мне и верит в мой потенциал как снайпера. Именно это придаёт мне уверенность в себе. Когда тренеры говорят мне бросать, я буду бросать мяч. Уверен в своих силах, потому что знаю, сколько усилий и повторений вложил в свою работу», — приводит слова Дёмина издание Sрortskeeda.

В ночь на 14 июля «Бруклин» в Летней лиге уступил «Вашингтон Уизардс» со счётом 96:102. Дёмин набрал 12 очков.

Сейчас читают:
Это попало в прямой эфир — Дёмин без лишних слов заявил о себе. Новый лидер «Бруклина»?
Видео
Это попало в прямой эфир — Дёмин без лишних слов заявил о себе. Новый лидер «Бруклина»?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android