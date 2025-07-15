Егор Дёмин — о доверии «Бруклина»: когда тренеры говорят бросать — я делаю это

19-летний российский защитник команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Егор Дёмин высказался по поводу отношения в коллективе к его броскам.

«В последнее время мне часто задают вопросы о моих бросках в концовке сезона NCAA. Для меня очень важно, что «Бруклин» доверяет мне и верит в мой потенциал как снайпера. Именно это придаёт мне уверенность в себе. Когда тренеры говорят мне бросать, я буду бросать мяч. Уверен в своих силах, потому что знаю, сколько усилий и повторений вложил в свою работу», — приводит слова Дёмина издание Sрortskeeda.

В ночь на 14 июля «Бруклин» в Летней лиге уступил «Вашингтон Уизардс» со счётом 96:102. Дёмин набрал 12 очков.