Вембаньяма: моя мечта — провести всю карьеру в «Сан-Антонио»

21-летний французский баскетболист Виктор Вембаньяма, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», признался, что хочет провести всю карьеру в техасской команде.

«Я знаю, что не у каждого игрока в НБА такие же амбиции, но, очевидно, это моя мечта — провести всю свою карьеру в одной франшизе… Здесь. В Сан-Антонио», — приводит слова Вембаньямы издание L'Équipe.

Виктор был выбран на драфте НБА 2023 года под первым номером «Сан-Антонио».

Ранее французский звёздный игрок провёл в Шаолине 10 дней. Он обрился налысо и жил по всем правилам храма вместе с монахами, полностью соблюдая режим.