Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Вембаньяма: моя мечта — провести всю карьеру в «Сан-Антонио»

Вембаньяма: моя мечта — провести всю карьеру в «Сан-Антонио»
Комментарии

21-летний французский баскетболист Виктор Вембаньяма, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», признался, что хочет провести всю карьеру в техасской команде.

«Я знаю, что не у каждого игрока в НБА такие же амбиции, но, очевидно, это моя мечта — провести всю свою карьеру в одной франшизе… Здесь. В Сан-Антонио», — приводит слова Вембаньямы издание L'Équipe.

Виктор был выбран на драфте НБА 2023 года под первым номером «Сан-Антонио».

Ранее французский звёздный игрок провёл в Шаолине 10 дней. Он обрился налысо и жил по всем правилам храма вместе с монахами, полностью соблюдая режим.

Материалы по теме
«Такого не происходило, пока он был жив». Томпсон — об 11-м месте Брайанта в истории
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android