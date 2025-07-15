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Флэгг занял второе место по рейтингу среди всех новичков в истории игры NBA 2k

Флэгг занял второе место по рейтингу среди всех новичков в истории игры NBA 2k
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18-летний форвард Купер Флэгг, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс», получил рейтинг 82 в игре NBA 2k26, сообщили разработчики.

Таким образом, Купер занял второе место среди всех новичков в истории североамериканской лиги по рейтингу в видеоигре. Рекордные 84 получил Виктор Вембаньяма в 2023 году, когда «Сан-Антонио Спёрс» взяли его под первым номером на драфте.

На третьем месте Зайон Уильямсон из «Нью-Орлеан Пеликанс» — первый номер драфта 2019-го — и его рейтинг в 81 единицу.

NBA 2k26 выйдет 4 сентября 2025 года, а сейчас доступна для предзаказа на следующие платформы — PS5, Xbox Series X|S и PC.

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