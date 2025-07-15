Новичок «Бруклина» Дёмин рассказал, какие советы ему дал Кириленко

19-летний российский защитник команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал, какие советы ему дал экс-игрок лиги, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

— Знаю, что Андрей Кириленко советовал вам обратить внимание на Шея Гилджес-Александера и Расселла Уэстбрука. Чему вы у них учитесь и как это применяете в своей игре?

— Шей — один из игроков, на которых я действительно много смотрю, хотя он не единственный. У него я учусь создавать себе пространство, находить неожиданные углы для проходов, менять темп, двигаться в разных направлениях, использовать степ-бэки и возможности для бросков со средней дистанции. Лука — отличный пример того, как создавать моменты для партнёров и полностью контролировать игру, заставлять защиту соперника подстраиваться под себя. Эти двое — важная часть того, чему я стараюсь учиться. Что касается Расселла, то его пример — это энергия, самоотдача, желание работать как в главной, так и во вспомогательных ролях: защищаться, бороться за подборы, делать всё, чтобы максимально повлиять на исход матча.

— Какие ещё советы дал вам Андрей Кириленко в подготовке к дебютному сезону?

— В основном он делился не только баскетбольными моментами, но и жизненными советами о том, как устроена жизнь в Бруклине. Понятно, что он сам провёл там немало времени, играл и хорошо знает город. Один из главных его советов: «Живи как можно ближе к залу». Причём речь не только о физическом расстоянии, но и о философии — быть в зале как можно больше, посвящать себя работе. Для меня это сейчас самое главное и основное в развитии, — сказал Дёмин в интервью Sportskeeda.