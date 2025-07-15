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Нэш похвалил Леброна за адаптацию к игре с Дончичем

Нэш похвалил Леброна за адаптацию к игре с Дончичем
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Двукратный MVP Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стив Нэш похвалил четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса за адаптацию и хорошие результаты после обмена звёздного Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«То, как он адаптировался в этом сезоне к игре с Лукой, требует большой зрелости… много жертв. Он воспринял это как подарок и шанс сделать команду настолько хорошей, насколько это возможно. В итоге всё в их команде было быстро собрано воедино.

Да, они рано проиграли в плей-офф, но, я думаю, мы видели ростки образования настоящей команды. И появлялась уверенность, что «Лейкерс» готовы зайти далеко в плей-офф, сделав забег за титулом. То, как их ростер выстраивался, — возможность была.

Вы не сумеете этого сделать, если не будете готовы жертвовать собой, расти и действовать немного по-другому. Вы должны играть на паркете так, чтобы это дополняло ваших товарищей. Поэтому мой совет — продолжайте искать эту жертву. Не похоже, что Леброн стал набирать меньше очков. Он просто делал это другими путями. Но это тяжело для спортсмена, который отыграл 22 года», — сказал Нэш в эфире Mind the Game.

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