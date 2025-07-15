19-летний российский защитник команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Егор Дёмин ответил, почему ему нравится жить в Бруклине.

— Вы упоминали, что вам интересно жить в Бруклине из-за большого русского сообщества и множества ресторанов рядом с городом. Что уже успели узнать о районе?

— За пару дней, что провёл в Бруклине, я понял, что это город, где люди действительно открыты друг к другу. Если ты проявляешь добро и уважение к окружающим, они обязательно ответят тем же. Это очень красиво и ценно для меня. Большая часть моего характера и стиля игры — это умение быть на земле, оставаться простым и открытым. Я не ограничиваю себя только рамками площадки и своими личными целями. Для меня важны мои партнёры по команде, тренерский штаб, даже сотрудники зала, охрана, болельщики. Всё это — неотъемлемая часть меня, — приводит слова Дёмина издание Sportskeeda.