Дёмин рассказал, как смотрел любимый для себя финал НБА 2016 года

19-летний российский защитник команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Егор Дёмин высказался о своём любимом финале в лиге.

— Я читал, что первые финалы НБА, которые вы смотрели, были в 2016 году между «Кливлендом» и «Голден Стэйт». Какие у вас воспоминания от этого опыта?

— С этим связано довольно забавное воспоминание. Это было в июне, я был на сборе с командой в России. Тогда по вечерам нам запрещали пользоваться телефонами — тренеры забирали их, чтобы мы отдыхали и не сидели в соцсетях. Но некоторые ребята тайком брали второй телефон, чтобы посмотреть финал. Конечно, мы даже не думали просить у тренеров разрешения не спать ночью ради баскетбола, мы были слишком молоды и скромны. Из-за разницы во времени нам приходилось смотреть игру ночью, и мы всей командой прятались в ванной, смотрели на маленьком экране, стараясь не шуметь. Если кто-то слышал шаги, мы разбегались по кроватям, чтобы тренеры думали, будто все спят.

— Необычный первый опыт финалов! В том году было столько событий: сезон 73-9 у «Уорриорз», камбэк «Кливленда» с 1-3, игра Леброна и бросок Кайри в седьмой игре. Что больше всего запомнилось?

— Жаль, что тогда я не знал о баскетболе столько, сколько знаю сейчас. В тот момент всё сводилось к противостоянию Леброна и Карри — для меня это было просто интересно, но не так глубоко, как теперь. Сейчас я бы с удовольствием пересмотрел ту серию, чтобы увидеть её глазами уже действующего игрока и по-настоящему прочувствовать каждую деталь.