Кларк сразится с Ионеску, которая соревновалась с Карри, в конкурсе трёхочковых в WNBA

23-летняя американская баскетболистка Кейтлин Кларк, выступающая за команду «Индиана Фивер» на позиции защитника, и 27-летняя защитница «Нью-Йорк Либерти» Сабрина Ионеску сразятся в конкурсе трёхочковых на Матче звёзд в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), сообщила пресс-служба лиги. В 2024-м Ионеску приняла участие в звёздном уикенде НБА, сразившись со Стефеном Карри из «Голден Стэйт Уорриорз» в конкурсе трёхочковых, и уступила (26:29).

Полный список участник конкурса трёхочковых:

1. Кейтлин Кларк («Индиана Фивер»)

2. Сабрина Ионеску («Нью-Йорк Либерти»)

3. Келси Плам («Лос-Анджелес Спаркс»)

4. Алиша Грей («Атланта Дрим»)

5. Соня Ситрон («Вашингтон Мистикс»)

В 2024-м Алиша Грей выиграла конкурс трёхочковых и конкурс мастерства, став первой баскетболисткой, сумевшей за один вечер одержать победу в двух мероприятиях. В этом году она также примет участие в двух конкурсах.

Матч звёзд WNBA 2025 года пройдёт в ночь на 19 июля на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индиане, на котором «Фивер» и мужская команда НБА «Пэйсерс» проводят свои домашние матчи.