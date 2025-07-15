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«Он научился у меня». Леброн отреагировал на действия Бронни в матче Летней лиги

«Он научился у меня». Леброн отреагировал на действия Бронни в матче Летней лиги
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40-летний американский баскетболист и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий команду «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции форварда, отреагировал на набранные очки своим сыном — 20-летним защитником Бронни Джеймсом — на матче Летней лиги между «озёрниками» и «Лос-Анджелес Клипперс» (58:67).

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
15 июля 2025, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
58 : 67
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 17, Суидер - 16, Кнехт - 8, Колоко - 8, Стюард - 7, Базли - 1, Калума - 1, Джонсон, Райс, Джемисон
Лос-Анджелес Клипперс: Миллер - 19, Симпсон - 12, Нидерхаузер - 10, Болдуин Мл. - 10, Кристи - 8, Телфорт - 5, Пулакидас - 3, Сандерс, Флауэрс

В одной из атак Бронни прошёл под кольцо, сделал ложное движение в сторону, развернулся в противоположном направлении и забросил мяч «хуком». «Он научился этому у меня», — приводит слова Леброна пресс-служба Летней лиги, оператор взял спортсмена в кадр после очков Бронни.

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