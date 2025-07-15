«Он научился у меня». Леброн отреагировал на действия Бронни в матче Летней лиги

40-летний американский баскетболист и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий команду «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции форварда, отреагировал на набранные очки своим сыном — 20-летним защитником Бронни Джеймсом — на матче Летней лиги между «озёрниками» и «Лос-Анджелес Клипперс» (58:67).

В одной из атак Бронни прошёл под кольцо, сделал ложное движение в сторону, развернулся в противоположном направлении и забросил мяч «хуком». «Он научился этому у меня», — приводит слова Леброна пресс-служба Летней лиги, оператор взял спортсмена в кадр после очков Бронни.