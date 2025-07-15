В ESPN объяснили, почему Егор Дёмин — главная звезда «Бруклина» среди новичков

Издание ESPN в своей статье разобрало игру 19-летнего российского защитника Егора Дёмина, представляющего команду НБА «Бруклин Нетс», объяснив, почему он — главная звезда коллектива среди новичков.

«Главной звездой пятёрки новичков «Нетс» считается Дёмин, и его дебют вызывает особый интерес: в «Бруклине», по всей видимости, рассчитывают максимально раскрыть его потенциал в роли плеймейкера с мячом. Ожидается, что он будет делить эти обязанности с другими новичками команды, однако именно его видение площадки может особенно ярко проявиться в свободной и динамичной атмосфере Летней лиги в Лас-Вегасе. Любопытно будет посмотреть, как он проявит себя в этих условиях — особенно хотелось бы увидеть, как Дёмин сыграется в креативном пик-н-ролле с ещё одним новичком команды — Дэнни Вульфом», — говорится в статье.