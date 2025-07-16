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«Явно не готов». Издание из США раскритиковало игру Егора Дёмина в Летней лиге НБА

«Явно не готов». Издание из США раскритиковало игру Егора Дёмина в Летней лиге НБА
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Издание Clutch Points раскритиковало игру 19-летнего россиянина Егора Дёмина, представляющего клуб НБА «Бруклин Нетс» на позиции защитника, в Летней лиге.

«Егор Дёмин словно растворился на площадке. От 21-го номера драфта ожидали (вероятно, автор имел в виду всё-таки восьмой номер. — Прим. «Чемпионата»), что он станет перспективным долгосрочным проектом, однако многие ждали от него большего уже сейчас. В первой игре он не отдал ни одной результативной передачи за 23 минуты, и, хотя во второй встрече выглядел чуть увереннее, по-прежнему производил впечатление пассивного и не слишком эффективного разыгрывающего.

Тем не менее Дёмин стал проявлять больше контроля, улучшил видение площадки и заметно активнее участвовал в игре. Однако ему по-прежнему не удаётся проходить в трёхсекундную зону и завершать атаки, а бросок вызывает вопросы. В паре с Вульфом и Тимме у него иногда получались неплохие комбинации. Габариты и баскетбольное чутьё Демина очевидны, но его нерешительность с мячом — тревожный сигнал. Говорить о провале ещё слишком рано, но пока он явно не готов возглавить нападение команды НБА», — говорится в статье издания Clutch Рoints.

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