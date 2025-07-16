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«Это важнее всего». Член Зала славы Чарльз Баркли назвал главную вещь для величия в НБА

«Это важнее всего». Член Зала славы Чарльз Баркли назвал главную вещь для величия в НБА
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Член Зала славы баскетбола, 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли поделился мнением о важности тренерской деятельности в североамериканской лиге.

«Самое главное, что нужно, чтобы стать великим игроком, это иметь возможность заниматься под руководством хороших тренеров. Тренерский штаб, наверное, самая важная самая важная составляющая. Плохие тренеры губят многих игроков. Всё потому, что тренеры — трусы. Они боятся тренировать. Мы лишили тренеров власти, ведь игроки зарабатывают так много денег. Но я говорю, что плохие тренеры погубили больше игроков, чем кто-либо другой», – сказал Баркли на канале Dan Patrick Show в YouTube.

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