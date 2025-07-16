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Эксперт: не понимаю, почему «Лейкерс» так спешат избавиться от Леброна Джеймса

Эксперт: не понимаю, почему «Лейкерс» так спешат избавиться от Леброна Джеймса
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Известный спортивный обозреватель Ник Райт поделился мнением о нынешней ситуации в «Лос-Анджелес Лейкерс» и возможном уходе из команды её лидера Леброна Джеймса.

«Не понимаю, почему «Лейкерс» так спешат избавиться от Леброна Джеймса. Не думаю, что «Лейкерс» найдут игрока лучше Леброна в этом или следующем году», – сказал Райт в эфире First Things First.

В прошедшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн принял участие в 75 матчах, в которых в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач. В настоящий момент Джеймсу 40 лет.

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