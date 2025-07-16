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«С тобой у меня дел не будет!» Экс-игрок НБА вспомнил, как Джордан отказал ему в автографе

«С тобой у меня дел не будет!» Экс-игрок НБА вспомнил, как Джордан отказал ему в автографе
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Экс-разыгрывающий Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Бэрон Дэвис вспомнил, как во время Матча всех звёзд 2002 года обратился к легенде североамериканской лиги Майклу Джордану.

«Джордан был крут. Майк, чёрт возьми, был чертовски крут. Он со всеми общался. Говорил всякую чепуху. И тогда я такой: «Эй, чувак, позволь-ка мне взять вот эти кроссовки». И он такой: «Нет». Я: «Нет?» У него была полная коробка обуви — дай-ка я возьму парочку.

И он опять: «Нет». Тогда я спросил: «Можешь эти подписать?» И он снова: «Нет». Я такой: «Да ты шутишь, я вернусь в перерыве». И он мне говорит: «Нет, с тобой у меня дел не будет!» Тогда я дождался конца игры и стащил одну майку», — сказал Дэвис в подкасте Пола Джорджа.

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