Гомельский оценил свои шансы попасть в НБА, если бы в СССР у него была эта возможность

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос болельщика по поводу своей игровой карьеры. У специалиста поинтересовались, каковы были его шансы попасть в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА).
– В бытность вашу как игрока, на ваш взгляд, были ли у Вас минимальные шансы на попадание в ростер команды НБА при открытых границах?
– Не более полутора процентов, – написал Гомельский на своём официальном сайте.
Ранее Владимир мнением о перспективах клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» в случае ухода лидера Леброна Джеймса.
Егор Дёмин берёт интервью у юных американских баскетболистов: