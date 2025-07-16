«Большинство современных — трусы». Баркли привёл в пример трёх тренеров в истории НБА

Член Зала славы баскетбола, 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли поделился мнением об актуальных проблемах тренерской деятельности в североамериканской лиге.

«Я хотел, чтобы у меня была возможность заниматься под руководством Пэта Райли. У меня был отличный тренер Билли Каннингем. Могу назвать Грега Поповича. Но большинство современных тренеров — трусы.

Поскольку игроки зарабатывают так много денег, они просто не контролируют их. Игроки управляют командой. И тренер должен принимать во внимание, что из-за игрока от него могут избавиться», — сказал Баркли на канале Dan Patrick Show в YouTube.

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