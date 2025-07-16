Журналист объяснил, почему Егор Дёмин пропустил матч Летней лиги НБА с «Нью-Йорком»

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин не вышел на площадку в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2025 с «Нью-Йорк Никс», который проходит сейчас. Сообщается, что Дёмину, как и его одноклубнику Дэнни Вульфу, предоставили отдых.

«Егор Дёмин и Дэнни Вульф пропустили сегодняшний матч Летней лиги «Бруклина», так как команде предстоит серия из двух игр подряд. Оба баскетболиста не травмированы, решение принято для их отдыха», — написал североамериканский журналист и обозреватель ClutchPoints Эрик Слэйтер на своей страничке в социальной сети X.

Дёмин показал лидерские качества во время матча Летней лиги НБА: