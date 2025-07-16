Журналист объяснил, почему Егор Дёмин пропустил матч Летней лиги НБА с «Нью-Йорком»
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19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин не вышел на площадку в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2025 с «Нью-Йорк Никс», который проходит сейчас. Сообщается, что Дёмину, как и его одноклубнику Дэнни Вульфу, предоставили отдых.
НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
16 июля 2025, среда. 01:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
97 : 93
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Нью-Йорк Никс: Колек, Боучэмп, Уотсон, Пейт, Шчука, Ннаджи, Диавара, Хукпорти
Бруклин Нетс: Нельсон, Траоре, Тимме, Дэниелс, Бамба, Сараф
«Егор Дёмин и Дэнни Вульф пропустили сегодняшний матч Летней лиги «Бруклина», так как команде предстоит серия из двух игр подряд. Оба баскетболиста не травмированы, решение принято для их отдыха», — написал североамериканский журналист и обозреватель ClutchPoints Эрик Слэйтер на своей страничке в социальной сети X.
НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
17 июля 2025, четверг. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Не начался
Орландо Мэджик
Орландо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Дёмин показал лидерские качества во время матча Летней лиги НБА:
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