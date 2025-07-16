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Эксперт НБА назвал игрока «Оклахомы», который мог бы войти в топ-5 драфта 2025 года

Эксперт НБА назвал игрока «Оклахомы», который мог бы войти в топ-5 драфта 2025 года
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Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Бобби Маркс высказался по поводу потенциала разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Николы Топича.

«Один скаут сказал мне, что в этом году он мог бы войти в пятёрку лучших на драфте», — заявил Маркс во время прямого эфира на телеканале ESPN.

Отметим, что Топич был выбран на драфте НБА 2014 года под общим 12-м номером, однако пропустил дебютный сезон из-за травмы, а именно — разрыва передней крестообразной связки колена. Травма произошла во время финала Адриатической лиги.

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