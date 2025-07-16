«Бруклин» уступил «Нью-Йорку» в Летней лиге НБА, Дёмин остался в запасе

В ночь с 15 на 16 июля мск на паркете арены «Кокс Павильон» в Парадайсе (США, штат Невада) завершился матч Летней лиги НБА между клубами «Нью-Йорк Никс» и «Бруклин Нетс». «Никс» выиграли встречу со счётом 97:93.

19-летний российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин вместе с шестью другими игроками был включён в заявку на игру, но не принял в ней участия по решению тренера. На драфте-2025 НБА Дёмин был выбран в первом раунде под восьмым номером, который стал рекордным в истории российского баскетбола.

Следующий матч Летней лиги НБА «Нетс» проведут в ночь с 16 на 17 июля мск, их соперником станет «Орландо Мэджик».