Инсайдер объяснил ситуацию с Леброном Джеймсом и его будущим в «Лейкерс»

Североамериканский журналист и известный инсайдер Марк Стайн прокомментировал вероятность того, что звёздный лёгкий форвард Леброн Джеймс останется в «Лос-Анджелес Лейкерс» перед стартом нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Мне просто кажется, что обмен маловероятен, а выкуп для «Лейкерс» вовсе не имеет смысла», — заявил Стайн в эфире радио 95.7 The Game.

Напомним, в прошедшем сезоне НБА Леброн принял участие в 70 матчах, в которых в среднем набирал 24,4 очка, совершал 7,8 подбора и отдавал 8,2 результативной передачи. В настоящий момент Джеймсу 40 лет.

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