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Назван срок, когда может появиться информация о новом контракте Дончича с «Лейкерс»

Назван срок, когда может появиться информация о новом контракте Дончича с «Лейкерс»
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст прокомментировал возможное подписание нового контракта словенского разыгрывающего Луки Дончича с «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я бы не ожидал, что это произойдёт так быстро. Сейчас Лука выступает за сборную Словении. Не стоит волноваться, если до сентября не появится новостей о его контракте», — рассказал Уиндхорст во время эфира программы NBA Today.

Дончич этим летом имеет возможность подписать продление контракта с «Лейкерс»: он может выбрать максимальное продление на четыре года на сумму $ 229 млн или предпочесть трёхлетний контракт на $ 160 млн, чтобы впоследствии претендовать на более выгодное соглашение.

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