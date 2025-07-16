Бронни Джеймс отметил опыт, благодаря которому теперь чувствует себя увереннее

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс отметил, что опыт игры на позиции разыгрывающего в прошлом сезоне G-лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) придал ему уверенности в текущей Летней лиге НБА.

«Конечно, безусловно. Мне очень помог опыт игры разыгрывающим в G-лиге — большую часть времени я играл именно на этой позиции. Сейчас, благодаря матчам Летней лиги, я продолжаю набирать необходимые игровые навыки и с каждой игрой чувствую себя всё увереннее», — цитирует Джеймса-младшего аккаунт Dime Dropper в социальной сети X.

Предстоящий сезон станет для 20-летнего баскетболист вторым за профессиональную карьеру. Бронни в данный момент имеет действующий четырёхлетний контракт новичка с «Лейкерс». Общая сумма контракта составляет $ 7,9 млн — при этом последний год контракта является опцией клуба.