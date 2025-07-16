Адам Сильвер затронул тему исчезновения династий в НБА из-за зарплатных рамок

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер выразил мнение, что введение финансового ограничения в виде «второго апрона» вряд ли является причиной исчезновения династий в НБА, при этом он также привёл в пример ситуацию с генеральным менеджером «Оклахома-Сити Тандер» Сэмом Прести.

«Я бы не стал утверждать, что эпоха династий ушла в прошлое, и уверен, что Сэм Прести тоже не готов с этим смириться», — цитирует Сильвера аккаунт Fullcourtpass в социальной сети X.

Второй апрон — дополнительный, более высокий порог зарплат, который был введён в рамках нового коллективного соглашения, вступившего в силу в 2023 году. Превышение лимита влечёт за собой более жёсткие финансовые санкции для клубов: ограничения на подписание свободных агентов, проведение обменов и использование исключений.