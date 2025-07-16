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Журналист дал однозначный комментарий по возможному обмену Леброна Джеймса в «Даллас»

Журналист дал однозначный комментарий по возможному обмену Леброна Джеймса в «Даллас»
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Североамериканский журналист и обозреватель «Даллас Маверикс» Кевин Грэй-младший прокомментировал возможный переход звёздного лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в «Даллас» в рамках обмена.

«Даллас Маверикс» не ведёт переговоров о возможном обмене Леброна Джеймса. [Мой] источник категорически опроверг наличие каких-либо переговоров между клубами, несмотря на продолжающиеся слухи и спекуляции на эту тему», — написал Грэй на своей страничке в социальной сети X.

Напомним, в прошедшем сезоне НБА Леброн принял участие в 70 матчах, в которых в среднем набирал 24,4 очка, совершал 7,8 подбора и отдавал 8,2 результативных передач. В настоящий момент Джеймсу 40 лет.

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