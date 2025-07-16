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В НБА раскрыли причины, по которым лига не может запретить ставки на матчи баскетболистов

В НБА раскрыли причины, по которым лига не может запретить ставки на матчи баскетболистов
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Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер прокомментировал ставочные скандалы, которые продолжают возникать в североамериканской лиге. Напомним, недавно защитник Малик Бизли оказался фигурантом расследования по подозрению в участии и/или организации ставок на события, связанные с его командой и им самим.

«Мы не имеем возможности контролировать конкретные ставки, которые делаются на нашу игру. На мой взгляд, некоторые из них вызывают вопросы. Руководство лиги хотело бы обладать большими законодательными рычагами для регулирования использования нашей интеллектуальной собственности букмекерскими компаниями», — заявил Сильвер во время специальной пресс-конференции во время Летней лиги НБА.

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