Сильвер заявил, что расширение НБА — вопрос не только денег

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер высказался по поводу появления новых команд в североамериканской лиге.

«Вопрос расширения был обсуждён. Совет поручил офису лиги провести всесторонний анализ всех аспектов, связанных с расширением, как экономических, так и неэкономических.

Следует учитывать, что с добавлением каждой новой команды экономические ресурсы, имеющиеся у лиги, распределяются между большим числом участников», — рассказал Сильвер во время специальной пресс-конференции во время Летней лиги НБА.

Дёмин показал лидерские качества во время матча Летней лиги НБА: