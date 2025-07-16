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Сильвер заявил, что расширение НБА — вопрос не только денег

Сильвер заявил, что расширение НБА — вопрос не только денег
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Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер высказался по поводу появления новых команд в североамериканской лиге.

«Вопрос расширения был обсуждён. Совет поручил офису лиги провести всесторонний анализ всех аспектов, связанных с расширением, как экономических, так и неэкономических.

Следует учитывать, что с добавлением каждой новой команды экономические ресурсы, имеющиеся у лиги, распределяются между большим числом участников», — рассказал Сильвер во время специальной пресс-конференции во время Летней лиги НБА.

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