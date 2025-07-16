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«Очень грустно». Кириленко отозвался о вынужденной паузе в развитии баскетбола в России

«Очень грустно». Кириленко отозвался о вынужденной паузе в развитии баскетбола в России
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко выразил сожаление по поводу вынужденной паузы в развитии баскетбола в России. По его словам, ему печально наблюдать, как множество талантливых российских баскетболистов теряют драгоценное время без возможности участвовать в официальных матчах и турнирах на уровне национальных сборных.

— На сбор национальной команды вызваны как «ветераны» — Ухов и Ганькевич, так и совсем молодые Фролов и Буринский. Всё в рамках плана?
— Хочется увидеть не только молодых, но иногда и опытных дядек. Мне бы хотелось, чтобы молодёжь провела немного времени с ребятами, которые уже поиграли и имеют хорошее реноме в профессиональном баскетболе. Ваня Ухов провёл отличный сезон, я бы лично хотел посмотреть на него в лидирующей роли в сборной.

Очень грустно за то, что Астапкович, Ухов, Лопатин — ребята с хорошим потенциалом, пропускают много своего времени из‑за того, что нет официальных соревнований. Целое поколение ребят выпадает. Хотелось бы увидеть их в официальных матчах, где давит груз ответственности. Но отталкиваемся от тех условий, которые сейчас есть, — цитирует Кириленко «Матч ТВ».

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